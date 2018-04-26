(Görüntülü Haber) 'Geleceğim Sosyal Bilimler' Zirvesi lansmanı yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl İbn Haldun Üniversitesi tarafından ikincisi düzenlenecek olan Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi lansmanı İTO Cemile Sultan Korusu\'nda gerçekleşti. Geceye katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan,\"Maalesef bugünkü hocalarımız, ben de dahil, eğitimimizi batı medeniyetinin akademisyenlerinin yazdığı kitaplarla geliştirdik, tamamladık. Şimdi yeniden bize ait kitapların yazılması gerekiyor. Bu kitapları İbn Haldun Üniversitesi\'nden yetişen öğrenciler yazacak\" dedi. Fikren bağımsız bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen zirve 4,5,6 Ağustos tarihlerinde İstanbul\'da yapılacak. Lansmanda İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, sosyal bilimlerin önemine dikkat çekerek, hedeflerini anlattı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve üniversitenin tanıtım filmi ile başlayan lansmana, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun, İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve rehber öğretmenleri katıldı. \"KENDİ KİTAPLARIMIZIN YAZILMASI GEREKİYOR\" Lansmanın açılış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan, \"Sosyal bilimler önemli çünkü medeniyetimizi ihya mücadelesinde artık kendi mefkûremizi yeniden oluşturmak zorundayız. Maalesef hocalarımda burada kusura bakmasınlar, bugünkü hocalarımız, ben de dahil eğitimimizi batı medeniyetinin akademisyenlerinin yazdığı kitaplarla geliştirdik, tamamladık. Şimdi yeniden bize ait kitapların yazılması gerekiyor. Bu kitapları kimler yazacak? İşte İbn Haldun Üniversitesi\'nden yetişen öğrenciler yazacak. Onun için bu ideali kuşanabilecek olan, kendine ilmi kariyer edinecek olan, hayatını ilme vakfetmeye hazır olan parlak öğrencileri İbn Haldun Üniversitesi\'yle tanıştırmak istiyoruz. Onun için \'Geleceğim sosyal Bilimler Zirvesi\' tam anlamıyla üniversiteyi bütün yönleriyle öğrencilere tanıtmak üzere tasarlandı\" dedi. \"ÖĞRENCİLERİ DOĞRU YÖNLENDİRMEK YÖNETİCİLERİN GÖREVİDİR\" İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, \"Üniversite yönetimi olarak gelen öğrencilere iyi bir eğitim vermek, bizim görevimiz. Ancak ülkemizde gerçekten sosyal bilimler adına yeteneği, ilgilisi olan öğrencilerimizin ortaokuldan itibaren doğru yönlendirilmesi ortaöğretim yöneticilerimize kalıyor\" diye konuştu. \"BATI SOSYAL BİLİMLERİ SÖMÜRÜ ARACI OLARAK KULLANIYOR\" İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de, \"Batı, özellikle Amerika, sosyal bilimleri sömürünün stratejisi olarak kullanıyorsa, bunun karşılığında dünyayı getirdiği hal bugünkü hal ise yapmamız gereken şey nedir? sorusuna vereceğimiz cevap, sosyal bilimleri insana hizmet eden, faydalı olan bilimler haline getirmek. Bunu da sosyal bilimlere, genel anlamda bilime bir bütün olarak bakmak ile yapabileceğimizi düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. \"İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİDİR\" İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise, \"İbn Haldun Üniversitesi sosyal bilimler üniversitesidir. Üniversitemiz ilk yılında birçok bölümüyle Türkiye\'nin ilk beş üniversitesi arasına girdi. Amacımız Türkiye\'de sosyal bilimleri canlandırmak, sosyal bilimlere teşvik etmek. Bu maksatla zirveyi düzenliyoruz\" şeklinde konuştu. \"BİN ÖĞRENCİYİ İSTANBUL\'DA 4,5,6 AĞUSTOS TARİHLERİNDE MİSAFİR EDECEĞİZ\" Prof. Dr. Şentürk, \"Türkiye\'nin dört bir yanından farklı liselerden öğrencileri İstanbul\'a davet edeceğiz. Öğrencilere, sosyal bilimler nedir? Sosyal bilimci ne iş yapar? Sosyal bilim alanında okumak neden önemlidir? gibi konuları anlatacağız. Öğrencileri sosyal bilimler alanında eğitim görmüş ve başarılı olmuş insanlarla bir araya getireceğiz. Bin öğrenciyi İstanbul Ataşehir\'de 4,5,6 Ağustos tarihlerinde 3 günlüğüne misafir edeceğiz. Burada atölye çalışmaları yapılacak, konuşmalar olacak, danışmanlık çadırları kurulacak. Böylece öğrenciler üniversitenin havasını teneffüs etmiş olacaklar\" dedi.