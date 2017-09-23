(Görüntülü Haber) Geleceği mimarları, dünyanın en büyük yeraltı şehrinde incelemelerde bulundu

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA) BİLKENT Üniversitesi Mimarlık Fakültesi?nin 3. Ve 4. Sınıflarında eğitim gören geleceğin mimar adayları, dünyanın en büyük yeraltı şehrinin bulunduğu Nevşehir Kalesi ve civarında incelemelerde bulundular. Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Glenn Terry Kukkola koordinatörlüğünde, 5 öğretim üyesinin gözetiminde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında öğrenciler, Belediye tarafından temizleme çalışmalarının devam ettiği dünyanın en büyük yeraltı şehrinin bulunduğu Nevşehir Kalesi civarındaki bölgede igözlem yaptı. Mimari Tasarım 4. Sınıf stüdyosu ve tarihi çevre koruma dersi alan öğrenciler, bölgenin mimari özellikteki yapılarını da yakından görme ve inceleme imkanı da buldular. Öğrenciler, yaptıkları açıklamada, proje imkanı bulduklarını tekrar yapılandırması aynı zamanda tarihinin korunması adına kale ve buradaki evleri gezerek başladık. Heyecanlıyız 3 yıllık eğitimizin yanı sıra var olmuş bir şeyin üzerine karar vermemiz gereken bir dokunuş var, yaşanmış bir kültürün üzerinden yeni bir iz oluşturmak yada yaşanmış izlere dokunup dokunmamak biraz düşündürücü şeyler. Daha önceki bulunduğumuz alanlara göre daha farklı bir alandayız, öncesinde daha çok şehir merkezindeki alanlarda bulunduk fakat Tarihi dokusu coğrafi açıdanda önemli çok önemli daha önceki çevreyide iyi önemsemekle başlıyor onun için burada olduklarını ifade ettiler. Belediye görevlileri Bölgenin mimarı özelliklerine ilişkin öğrencilere bilgiler aktardılar. Yaklaşık 2 saat süre ile devam eden inceleme gezisine katılan öğrenciler tüf kayaya oyulu sivil, askeri ve dini mekanların yer aldığı dünyanın en büyük yeraltı şehrine hayranlıklarını dile getirdiler.