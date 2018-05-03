(Görüntülü Haber) Geçmişten günümüze hemşirelik kıyafetleri defileyle sergilendi

Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hemşirelik Fakültesi ve SBÜ Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinliği kapsamında hazırlanan “Geçmişten günümüze hemşirelik” organizasyonunda tarihsel hemşire kıyafetlerin sergilendiği defile ile savaş döneminin anlatıldığı kısa bir tiyatral gösteri canlandırıldı. SBÜ Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortabahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Füsun Afşar, öğretim üyelerinin da aralarında bulunduğu hastane çalışanları ile vatandaşlar katıldı. HEMŞİRELİĞİN DOĞUMU BU TARİHİ MEKANDA BAŞLADI Etkinliğin açılışında konuşan SBÜ Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Riza Odabaş, bu tarihi mekanda hep birlikte olduklarını ifade ederek, “Modern hemşireliğin doğumu da bu tarihi mekanda Florence Nigtingale ile beraber başladı. Safiye Hüseyin ile beraber bu tarihi mekanda devam etti. 12 Mayıs Hemşireler Günü\'nde Florence Nigtingale’in doğum gününden bu zamana kadar tüm dünyada bu zamana kadar kutlanmaya devam ediyor. Hemşirelik mesleği gerçekten önemli çok büyük özveri, fedakarlık gerektiriyor. Sizler, sevgili hemşirelerimiz ülkenin her bir yanında her bir köşesinde, köyünde, uzak yerlerde, bazen çocuklarınızdan, sevdiklerinizden uzak yerlerde görev yapıyorsunuz. “ dedi. HEMŞİRELİK HAFTANIZI KUTLUYORUM Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir ise “Hemşirelik için, insan sağlığı için, ülkemiz için çok önemli gelişmelerin ve katkıların olması bu etkinlikler sırasında paylaşılan bilgilerin yaygınlaşması ve bunun da sağlık sistemine yansıması dileklerimle hepinizin hemşirelik haftanızı kutluyorum“ diye konuştu. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEMŞİRE KIYAFETLERI DEFİLESİ VE TİYATRO GÖSTERİSİ Konuşmaların ardından çoğunluğu kadın hemşirelerden oluşan hastane personeli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ne ait aynı zamanda hastane müzesinde de sergilenen tarihi üniformalar ile önce savaş döneminde yaralı askerlere müdahale anları, okunan bayrak şiirinin eşliğinde mini bir tiyatral gösteri ile canlandırıldı. Daha sonra çoğunluğu kadın hemşirelerden oluşan hastane personeli tarafından defile gerçekleştirildi. Defilede, Florence Nightingale, Safiye Hüseyin Elbi gibi hemşirelik mesleğinin öncüleri ile Türkiye, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde geçmiş ve günümüzde kullanılan kıyafetleri sergilendi. Hastane çalışanları ve vatandaşlar ilgiyle izledikleri gösteri ve defileyi cep telefonları ile kaydettiler. Defilede yer alan hastanenin ameliyathane sorumlu hemşirelerinden Ayşegül Hodancı, Florence Nightingale’nin Kırım Savaşı’nda giydiği kıyafeti sergilediğini ifade ederek, “Çok heyecanlıyım hala kalbim küt küt atıyor ama Florence Nightingale’in kıyafetini taşımaktan da onur duyuyorum” dedi. OSMANLI\'YA AİT ERKEK HEMŞİRE KIYAFETİ İlk erkek hemşirelerin kıyafetlerini sergileyen hastanenin kardiloloji bölümünde kayıt memuru olarak çalışan Selahattin Durmuş, üzerindeki kıyafet için “Bu, 1912-1917 Trablusgarp ve 1. Dünya Savaşında kadın hemşirelerin sayısının yetersiz olduğunda Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından yetiştirilerek cephede görev alan Osmanlıya ait erkek hemşire kıyafeti” dedi. Nöroloji Bölümü hemşirelerinden Goncagül Gülcan de “1910-1911 Trablusgarp Savaşı\'nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından yaralı askerlere hizmet vermek için kurulmuş hemşirelerin kıyafetini tanıttım. Hemşireliğin eski çağlardan günümüze kadar olan sürecinde var olmak ve bu duyguyu hissetmek beni çok heyecanlandırdı” diye konuştu. Defileyi hastane bahçesinde izleyen hasta ve hasta yakınları da defileyi çok beğendiklerini, tarihi yeniden yaşadıklarını ve duygulandıklarını söylediler.