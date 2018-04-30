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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Geçici iş için mesai başlamadan kuyruk oluştu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 aylık süreyle istihdam edilecek 900 geçici işçi için açılan kadroya başvuruda bulunmak isteyenler, mesai başlamadan Çalışma ve İş Kurumu önünde uzun kuyruk oluştu

30 Nisan 2018 18:23

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 aylık süreyle istihdam edilecek 900 geçici işçi için açılan kadroya başvuruda bulunmak isteyenler, mesai başlamadan Çalışma ve İş Kurumu önünde uzun kuyruk oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Zonguldak\'ta Valilik, Kaymakamlıklar, Müftülükler, Kültür Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Gökçebey Fidanlık Orman İşletmesi gibi çeşitli kurumlarda 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere, 900 geçici işçi için TYP kontenjanı açtı. Bugün başlayan başvurularda, mesai öncesi Çalışma ve İş Kurumu önünde uzun kuyruk oluştu. Kurum önünde metrelerce uzayan kuyrukta bekleyen adaylar, iş başvurusu yapmak için bekledi. Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, cuma günü başvuruların sona ereceğini söyledi. Noter kuralarının ise 9-10-11 Mayıs tarihlerinde çekileceğini ifade eden Demirsu, \"İl Müftülüğü ve Valilik dışındaki yerler için noter kurası çekilecektir. Bunun dışındaki yerler için de liste yöntemiyle yapılacaktır. Akabinde 6 ay süreyle bu kişiler işlerinde çalışacaklar. Başvurularımız bugün bir hayli yoğun. Evdeki bayanlarımıza, uzun süre işsiz kalan 35 yaş üstü erkeklerimize, engellerimize, eski yükümlülerimize birinci listeden yer vereceğiz. Gerek noter kurası gerekse diğer listelerde sistem iki aşamadan oluşuyor. İlk liste dezavantajlı gruplardan oluşacak diğer diğer listede ise diğer kalan kişiler olacaktır. Öncelikle birinci listeden ihtiyaçları karşılayacağız. Yeterli başvuru olmadığı sürece ikinci listeye geçilecektir\" dedi.

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