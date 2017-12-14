(Görüntülü Haber) Gece kulübü sahibine silahlı saldırı: 6 kişi gözaltında

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA Gece kulübü sahibi Ozan Ataer Atıcı\'ya Beşiktaş\'ta 6 ay önce silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Taksim\'de bir gece kulübü sahibi Ozan Ataer Atıcı, Beşiktaş\'ta kafeden çıkıp aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı. Olay sonrası şüpheliler otomobil ile kaçarken, vücuduna 3 kurşun isabet eden Atıcı tedavi altına alınmıştı. Tuzla\'daki 1 milyon 400 bin lira değerindeki Atıcı\'nın arsasıyla ilgili gerçekleştiği öne sürülen saldırı sonrası, polis şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, Haziran ayındaki olayla ilgili dün sabah saatlerinde Avcılar, Beylikdüzü, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa\'da bulunan 9 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor. Gözaltına alınanların Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorguları sürüyor.