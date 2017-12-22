(Görüntülü Haber) Gece açık olan fırına giren hırsızı hamur hazırlayan işçiler suçüstü yakaladı

Canan ALTINTAŞ-Burak MEKE DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde gece saatlerinde açık olan ve ön kısmında kimsenin bulunmadığı ekmek fırınına girip para tezgahını kurcalayan hırsız içeride hamur hazırlayan fırıncılara suç üstü yakalandı. Fırıncılar, suç üstü yakaladığı hırsızın üstünü arayıp bekleterek polise haber verdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayınde hırsızın çaldığı 72 Lira için önce hırsızdan şikayetçi olmayı düşünmediğini söyleyen Fırın sahibi Mehmet Çiçek, Polis hırsızın üzerine ararken bacaklarında uyuşturucu poşetleri buldu. , uyuşturucuyla gençleri zehirlediği için kendisinden şikayetçi oldumdedi. Merkez Bağlar İlçesinde bulunan ekmek fırınında yaşanan ve güvenlik kameralarının saniye saniye kayda aldığı görüntülerde, 3 gün önce gece 24.00 sıralarında açık olan fırının önüne gelen S.Ç., fırının içini bir süre izledikten sonra ön tarafta kimsenin bulunmadığını görünce fırana girdi. Fırında paraların konulduğu tezgahın bulunduğu tarafa geçen S.Ç., paraların bulunduğu çekmeceyi kurcaladığı sırada içeride hamur yapan 3 fırıncı hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın üstünü arayan ve bir koltuğa oturtan fırıncılar daha sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, zanlının GBT sorgusu yaparak üst araması yaptı. Hırsızın bacaklarında poşetlere fizlenmiş halde uyuşturucu madde bulundu. Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.Ç\'nin daha önce çeşitli suçlardan aranması olduğunu belirlendi. Fırının soyulduğunu öğrenerek dükkana geldiğini anlatan fırın sahibi Mehmet Çiçek, hırsızın dükkandan 72 lira çaldığını belirterek, Eğer ekmek alsaydı yada benden o parayı isteseydi ben zaten verirdim. Fırınımdan her gün 250 ekmek fakirler için hazırlanır ben muhtaçlara zaten yardım ediyorum. Ekmek çalan da oldu daha önce ama aç oldukları için çalmışlardı. Şimdi aldığı 72 lirayı benden isteseydi ihtiyacı olduğunu söyleseydi, ben verirdim belki. Kendisinden şikayetçi olamayacaktım ama polisler bacağına sarılı poşetlerde uyuşturucu buldu. Ben kokainleri fişek halinde satmak için bağladığını görünce nefret ettim. Gençleri zehirlediği için ondan davacı oldum. Sonuna kadar da davacı olacağım dedi.