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Spor

(Görüntülü Haber) Gebze'de 3. Lig coşkusu

BÖLGESEL Amatör Lig de grubunda şampiyon olan Gebzespor, play-off karşılaşmasında Altınova Belediyespor'u yenerek 3 Lige çıkarken Gebze'de binlerce taraftar coşkuyla takımlarını karşıladı

23 Nisan 2018 12:41

BÖLGESEL Amatör Lig de grubunda şampiyon olan Gebzespor, play-off karşılaşmasında Altınova Belediyespor\'u yenerek 3 Lige çıkarken Gebze\'de binlerce taraftar coşkuyla takımlarını karşıladı. Gebzespor\'un 3. Lige çıkması kutlandı.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta şampiyon olan Gebzespor, bugün Eskişehir\'de oynanan play-off karşılaşmasında 12 Grup lideri Altınova Belediyespor ile karşılaştı. Gebzespor 90+3\'de Oğuz Başaran\'ın attığı golle Altınova Belediyespor\'u 1-0 yenerek 3. Lige yükseldi. Karşılaşma sonrası teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüs saat 23.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kocaeli Gebze girişinde Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından karşılandı. Eskort eşliğinde Gebze Anibal kavşağına gelen Gebzespor otobüsünü burada binlerce taraftar karşıladı. \'Şampiyon Gebzespor\' sloganları eşliğinde karşılanan teknik heyet ve futbolcular tesislere gitti. Gebzespor\'un 3. Lige çıkması doyasıya kutlandı.

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