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(Görüntülü Haber) Gebze'de 11 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR önündeki araçlara çarptı

26 Ekim 2017 01:52

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR önündeki araçlara çarptı. 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Spotçular mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TK 342 plakalı TIR, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı. 11 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan 8 kişi, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, trafik akışı yan yollardan sağlandı. Yolda bulunan araçların kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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