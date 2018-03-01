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(Görüntülü Haber) Gebze-Orhangazi-İzmir otobanında heyelan

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinin Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı

01 Mart 2018 01:50

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinin Gemlik\'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Bursa\'da öğle saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu\'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul Mahallesi arasında heyelan meydana geldi. Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmaların yarına kadar süreceği öğrenildi. Heyelan nedeniyle Gemlik\'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanırken, Osmangazi Köprüsü\'nü kullanmak isteyen vatandaşlar, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.

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