(Görüntülü Haber) Gebe ve yavrulu köpekleri zehirlediler

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE\'de tavuk etlerine karıştırılan zehirle sokak köpekleri ve kediler katledildi. Telef olan sokak köpeklerinden birinin yakında doğum yapacak olması, ikisinin ise yavrularının bulunması üzüntünün boyutunu arttırırken, hayvanseverler olayı kimin yaptığının bir an önce bulunmasını istedi. Çanakkale\'de bir mobilya atölyesinin bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan zehirli tavuk etlerini yiyen 4 sokak köpeği telef oldu. Telef olan sokak köpeklerinden birinin 15 gün sonra doğum yapacağı öğrenilirken, zehirlenen 2 sokak köpeğinden dünyaya gelen toplam 11 yavru ise ortada kaldı. Merkeze bağlı Işıklar Köyü Dörtyol Mahallesinde mobilyacılık yapan 45 yaşındaki Mesut Manyas, işyerinin bahçesinde 2 yıldır beslediği 4 sokak köpeğinin zehirlenerek katledilmesinin insanlık dışı bir davranış olduğunu belirtip, yaşanan olaya tepki gösterdi. Sabah saatlerinde işyerine gelen Manyas, bahçede köpeklerin ölü bir şekilde yattığını gördü. Yanına vardığında da acı tabloyla karşılaştı. Ağızlarından köpük çıkan köpeklere ne olduğunu araştıran Manyas, hayvanların çevrede bulduğu tavuk parçalarına karıştırılan zehirle öldürüldüğünü öğrendi. \"BUNLARI YAPANLARIN İNSAN OLAMAZ\" Sahipsiz sokak köpeklerine uzun süredir işyerinin bahçesinde baktığını anlatan Manyas, sokak köpeklerinin kimseye bir zararı olmadığını belirterek, yavrulardan birinin 5, diğerinin de henüz 10 günlük 6 yavrusu bulunduğunu, sahiplenerek Lucy adını verdiği köpeğinde 15 güne kadar doğum yapacağını söyledi. Yavruların yalnız kaldığını ve büyütebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Manyas, \"Et parçasıyla zehirlemişler. Dışarıda da 5-6 tane zehirlenmiş kedi ve köpek var. Hepsi zehirlenmiş. Kimin yaptığını bilmiyorum, ama insanlık dışı bir olay. Allah\'ta onun cezasını verir diye düşünüyoruz. Hayvanları sevmeyen insanları sevmezmiş. Bunları yapanların insan olduğunu da sanmıyorum. Bu yavrularda annesiz kaldılar. Gerekli kurumlara yavrulara bakmaları için müracaat edeceğiz. Almazlarsa bizde elimizden geleni yapacağız. Sonuçta bir can, insan üzülüyor. 10 günlük yavrular, gözleri daha yeni açıldı. Annelerini emiyorlardı. Nasıl bakarız, besleriz aslında bizde bilmiyoruz\" dedi. 15 GÜN SONRA DOĞUM YAPACAKTI Üzüntü yaşayan Manyas, \"Lucy ismini verdiğimiz sokak köpeği zehirli tavuk eti ile telef oldu. Biz onu sahiplendik. Lucy\'de gebeydi. 15 gün sonra doğuracaktı. Zehirli etten etkilenip, telef olmuş\" dedi. Mobilya atölyesinin bahçesinde ve mahallede zehirlenerek öldürülen kedi ve köpekler ise muhtarlık tarafından bulundukları yerlerden toplanarak gömüldü. Işıklar Köyü Muhtarı Ali Alp, \"Hayvanların zehirlenmesini doğru bulmuyoruz. Konuyu araştırıyoruz. Ama zehirlemek de olmak. Sokak hayvanlarının zehirlenmesini de doğru bulmuyoruz\" dedi. Hayvanseverler, olaya tepki gösterirken, katlimaı kimin yaptığının bir an önce bulunmasını istedi.