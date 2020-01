(Görüntülü Haber) GEA ekibi Arakanlıların yaşadıkları dramı anlattı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ARAKAN’DA yaşanan insanlık dramının ardından göç etmek zorunda kalanlar için Bangladeş’e giden tamamı gönüllülerden oluşan GEA Arama Kurtarma Grubu İnsani Yardım ve Medikal ekibi, bölgedeki çalışmaların ardından yurda döndü. AFAD bilgisi dahilinde, 7 medikal ve lojistik ekip üyesinden oluşan GEA ekip, Arakan’da yerel sivil kuruluşlarından olan APAD ve DC Hospital Trust ile yapılan işbirliği çerçevesinde 17-29 Ekim tarihleri arasında sağlık taraması ve de tedavi çalışmalarında bulundu. GEA Medikal ekibi bölgede yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı’nda bulunan konferans salonunda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Arakan’daki insanları dramına dikkat çeken ekip, zorunlu göçün zor çevre koşullarının ve kamplardaki kısıtlı imkanların yarattığı sağlık problemleri mülteciler için hayatı daha güç hale getirdiğini söylediler. ARAKAN, TÜM İNSANLIĞIN SORUNUDUR Arakanlı sığınmacılara destek için Bangladeş’e giden ekip içerisinde yer alan Mühendis Nazım Özdemir, şunları söyledi: “7 günlük çalışma sonrası Türkiye’deyiz. Orada Arakan’da göçe zorlanan sığınmacıların kamp alanlarında yoğun çalışmalar yaptık. Tıbbi sağlık yardımı, hasta kontrolü, 700 tane pandemik denilen sağlık malzemelerden oluşan bir kit dağıtımı yaptık. Bir oyuncak kampanyası düzenleyerek çocuklarla bir rehabilitasyon çalışması yaptık. 240 kadar çocuğa oyuncaklarla ulaşarak onlara dokunmaya çalıştık. Genel çevreyi anlatırsak oraya gidip oraya gidip yardım etmek isteyen bir insan varlığı olarak bırakın malzeme dağıtmayı onlarla bir arada olmak bile yeterli. Orada yüzde 25’i yetim olan çocuklardan bahsediyoruz. Orada her 4 çocuktan 1 tanesi yetim. Orada her aile bir yakınını kaybetmiş insanlar bunun travmasını halen yaşıyorlar. Yapılan çalışma hakikaten çok değerlidir. Biz Türk ekibi GEA olarak diğer Türk ekipleri ile birlikte çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Orada devletin birçok birim var. Türk hükümetinin büyük bir desteği var orada. Bütün dünyada bulunan insanların oradaki sığınmacı krizi ile ilgili sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Bu ne Myanmar hükümetinin ne Bangladeş ne de çevredeki ülkelerin sorunu değil tamamı ile insanlığın sorunu. Elektrik yok, çok az besin var. Çocukların okula gitmesine izin verilmiyor. İnsanların tamamı okuma yazmayı bırakın kalem tutmayı bile bilmiyor. Sığınmacı krizi onların bu şartlara maruz bırakılmasından itibaren başlamış.” ÜRETİM YOK TÜKETİM ÇOK GEA arama kurtarma ekibinden doktor Yaşar Kızılırmak ise şöyle: “Oradaki kişilere temas etmeye çalıştık, dokunmaya çalıştık. Acılarını paylaşmaya çalıştık. Orada mülteci sayısının 1 milyon 300’bine yaklaştığı söyleniyor. Gerçekten dünya çapında bir çalışma var. Türkiye’den de kuruluşlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Bütün dünya bu konuda birleşmiş durumda. Ama yeterli mi yetmiyor. Her geçen gün yeni kamplar, yeni yerleşim alanları açılıyor. Orada güzel bir tuvalet sistemi geliştirmişler. Belki de bulaşıcı hastalıkların çok yaygın olmamasının nedeni orada halkı da içine katarak göçmen halkını içine katan bir çalışma gerçekleştiriyor olmaları. Mahalle gibi bölümlendirdikleri alanlara su kuyuları açıyorlar. İnsanlar içecek ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlar. O insanlara günlük gıda ulaşması gerekiyor. En büyük problem bu. Bangladeş hükümeti elinden geldiği kadarıyla bunu karşılamaya çalışıyor. Onun için dış desteğe gerçekten ihtiyaç var. Üretim yok tüketim çok.” 5 BİN KİŞİYE ULAŞTIK GEA Medikal Ekibi Genel Koordinatörü Umut Dinçşahin de Ekvatordan Pakistan’a kadar yaşanan felaket ve felaket sonrası süreçte bir çok çalışmalar yaptıklarını belirterek,“ Böyle bir soruna çözümüne destek olmak istedik. Sorun çok büyük milyonlarca insan bir çamurun içine atılmış gibi düşünün. Zaten yurtsız durumdayken daha da bataklık içinde kalıyorlar. Biz çok mütavazi bir çalışma yaptık 5 bin kişiye ulaştık, 3 bin kişiye tedavi verdik” dedi.