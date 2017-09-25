(Görüntülü Haber) Gazişehir Gaziantep FK - Eskişehirspor maçının ardından

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'nün teknik direktörü Hüseyin Kalpar, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, ancak beraberliğe rağmen zevkli ve gollü bir maç oynadıklarını söyledi.



Hüseyin Kalpar, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Eskişehirspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, şöyle dedi:



\"Kendi sahamızda oynamış olduğumuz bu maçı kazanmak için sahaya çıktık. Gerçekten de kazanabilecek gücümüz vardı diye değerlendiriyorum. Ama yediğimiz gol, ister istemez rahatsız etti. İlk yarıda gol pozisyonları üretemedik. İkinci yarıda biraz risk aldık. Çünkü 1-0 ile 2-0 arasında çok fark yok. Çünkü mağlubiyet aynıdır, 3 puan kaybediliyor. Sonuçta 2-2\'yi yakaladık. Geçen hafta da kendi kalemize gol attık. Maçı kazanma adına yaptıkları mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Burada 2 puan kaybetmiş olduk. Tabii ki bizim açımızdan kaybetmek iyi değil ama futbol bir oyun. Zevkli, keyif verici ve gollü bir maç oldu ama kazanamadık. İki takımı da kutluyorum\"



Eskişehir\'in teknik direktörü Hüsamettin Türkkan ise, mücadelenin dostça geçtiğini ifade ederek, \"Bugün Eskişehirspor galibiyeti hak etti diyebilirim ama futbolda her şey var. Dostça bir mücadele oldu en azından; tekme tokat yoktu, art niyet yoktu. Hakemlerimizin ufak tefek yanlışları oldu mutlak ama onlar da insan. Neticede geçiştirilebilecek şeyler. Onun dışında futbol adına çok söylenebilecek bir şey yok. İki taraf da sabit defansla oynadı. Sabit defans oynayınca aralarında orta sahaya seken toplarda, topu iyi değerlendiren tehlike yarattı. onun dışında çok kaliteli bir maç oldu diyemem. Ama topun bizde olma oranı olsun, pozisyon zenginliği olsun yine bizim taraftaydı her şeye rağmen. Neticede maç bitti, Gazişehir\'e de başarılar diliyorum. Bizim de daha farklı yükselişe geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum şeklinde konuştu.