(Görüntülü Haber) Gazişehir Gaziantep- Ankaragücü maçının ardından

Erkan Sözeri: \"Sezonun en iyi maçını çıkardık\"

İsmail Kartal: \"Bu lig herkesin birbirini yendiği bir lig\"





TFF 1’inci Lig’de sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile 2 - 2 berabere kalan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri iyi oynadıklarını bireysel hatalardan yedikleri gollerle kazanamadıklarını söyledi.



Karşılaşma sonra düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Sözeri, karşılaşmanın ilk dakikalarında kötü oynadıklarını fakat daha sonraki sürede sezonun en iyi maçını çıkardıklarını ifade etti. Sözeri, “10 maçtan beri kaybetmeyen bir takıma karşı oynamak hem seyircilere keyif verdi. Böyle bir maçı berabere bitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Anlık hatalar ve anlık gollerle berabere kaldık. Kendi kalemize talihsiz bir gol yedik. Tabi bunlar futbolda var. Bugün rakip uzun top oynadığı için uzun boylu oyuncularımızı tercih ettik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Oyuncularımız bugün çok iyi oynadı. Kazansak ilk iki hedefi için büyük bir adım olacaktı. Hedefimizden şaşmadık ama bu 2 puan kaybı bizi üzdü. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.



\"BU LİG HERKESİN BİRBİRİNİ YENDİĞİ BİR LİG\"



Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise, aldıkları 1 puanın çok önemli olduğunu aktararak 2-0 geriden gelmenin başarı olduğunu ifade ederek, \"İlk onda dakika maça iyi başladık bir iki gol pozisyonu kaçırdık. Fakat maçın 60\'ıncı dakikasına kadar rakip bizden iyi oynadı. 2-0 öne geçtiler. Yaptığımız değişiklikle takım ve oyuncular ortaya bir karakter koydu bu şekilde skoru 2-2 berabere getirdik. Bugün 5-6 tane sakat ve cezalı oyuncu vardı ama buna rağmen 2-0’dan sonra kendimiz gibi oynadık. 2-2’ lik sonuçla buradan 1 puan aldık. Aldığımız 1 puan çok önemli. Çünkü bu lig herkesin birbirini yendiği bir lig. 2-0’dan geri gelmek bir başarıydı oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.