(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da kaza 1 yaralı

Yücel BULUT GAZİPAŞA-ANTALYA-DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İstiklal Mahallesi D400 karayolundaki kaza, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya İstikametine seyreden Akın Gözüküçük (18) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giden Eren Köse\'nin (28) kullandığı 42 ACT 58 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden savrulan Akın Gözüküçük, otomobilin arka camının üzerine düştü. Aracını durduran Köze, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Akın Gözüküçük, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.