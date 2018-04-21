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(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da kaza 1 ölü

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya),(DHA)Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin Tır'la çarpıştığı kazada Ali Toksöz (35), yaşamını yitirdi

21 Nisan 2018 15:49

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya),(DHA)Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin Tır\'la çarpıştığı kazada Ali Toksöz (35), yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi D- 400 karayolu İtfaiye Kavşağı\'nda meydana geldi. Ali Toksöz idaresindeki 07 JU 712 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.S.\'nin (44) kullandığı 72 DN 760 plakalı Tır\'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ali Toksöz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ağır yaralı Toksöz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Toksöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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