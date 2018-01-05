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(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da içme su borusu patladı

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) GAZİPAŞA ilçesinde içme suyu ana hat borusunun patlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

05 Ocak 2018 16:11

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) GAZİPAŞA ilçesinde içme suyu ana hat borusunun patlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Gazipaşa\'ya yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Sugözü Mahallesi\'nden ilçe merkezine gelen içme suyu ana hat borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle gece yarısı patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekip sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, yol dört taraflı trafiğe kapatıldı. Su borusunun patlamadığı Aydın Mahallesi\'nde güvenlik gerekçesiyle enerji de kesildi. ASAT ekipleri Demirli deposu yanındaki vanayı kapatarak suyun kesilmesini sağladı. Patlak nedeniyle su metrelerce hava fışkırdı. Fışkıran suyun savurduğu taş parçaları çevreye sıçradı. Suyun kesilmesinin ardından ASAT ekipleri patlayan boruyu değiştirerek yeniden şebekeye su verdi.

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