(Görüntülü Haber) Gazipaşa kaza 1 yaralı

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, D400 karayolu Sanayi Kavşağı\'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Alanya\'dan Gazipaşa istikametine giden Emre Görgülü yönetimindeki 07 NGE 24 plakalı kamyonet tali yoldan çıkan Süleyman Özdemir yönetimindeki 07 UC 875 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobiliyle refüje çıkan Süleyman Özdemir, hafif yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özdemir\'i ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Süleyman Özdemir\'in durumunun iyi olduğu belirtildi.