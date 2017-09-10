(Görüntülü Haber) Gaziosmanpaşa'da yangın (2)

Süleyman KAYA/İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMANPAŞA’daki bir parkın kafeteryasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yeşilpınar Mahallesi’ndeki belediyeye ait Gençlik Parkı’nda faaliyet gösteren kafeteryada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Piknik amaçlı gelen vatandaşlar yangını hemen itfaiyeye bildirdi. Gaziosmanpaşa, Alibeyköy ve Sultangazi itfaiye grubuna bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kafeterya da maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.