(Görüntülü Haber) Gaziler Günü'nde 15 Temmuz gazisine anlamlı ziyaret

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- GAZİLER Günü ile Atatürk\'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 96\'ncı yıl dönümü, Ankara\'nın Kahramankazan İlçesi\'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene çok katılmak istediğini belirten, ancak 15 Temmuz darbe kalkışmasında açılan ateş sonucu sol bacağı kopan, GATA\'da yarın 30\'uncu ameliyatını olacak olan 71 yaşındaki gazi Mustafa Zorova\'yı Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Cumhuriyet Başsavcısı Ersel Yıldız, Kıbrıs Gazisi Özcan Altunel ile 15 Temmuz gazisi Derya Ovacıklı evinde ziyaret etti. Gaziler Günü törenine Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Albay Ahmet İlbaş, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ersel Yıldız, gaziler, şehit aileleri ve ilçe protokolü katıldı. Milli Egemenlik Parkı\'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra devlet kurumlarının Atatürk büstüne çelenk sunumuyla devam etti. Tören ardından Kaymakam Engin Aksakal, Cumhuriyet Başsavcısı Ersel Yıldız, Kıbrıs Gazisi Özcan Altunel ve 15 Temmuz Gazisi Derya Ovacıklı, sol bacağı kopan15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova\'yı evinde ziyaret etti. 15 TEMMUZ GAZİSİ 30\'UNCU AMELİYATINI OLACAK Darbe kalkışmasında açılan ateş sonucu yaralandıktan sonra sol bacağı kopan ve yaklaşık 15 ayda 29 ameliyat geçiren Mustafa Zorova, törene çok katılmak istediğini belirtmesine rağmen ayağındaki ağrılar nedeniyle yatağından kalkamadı. Yarın GATA\'ta 30\'uncu ameliyat gerçekleştirilecek olan Zorova\'yı evinde ilçe protokolü ziyaret etti. HELALLİK İSTEDİ Gazi Mustafa Zorova, evinde İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ve beraberindekileri görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Çektiği acıları yüzünden okunan Zorova, yarınki ameliyattan çok korktuğunu belirterek Kaymakam Aksakal ve yanındakilerden helallik istedi. Kaymakam Aksakal ve Savcı Yıldız, Mustafa Zorova\'yı teselli ederken, ameliyattan korkmaması gerektiğini yeniden ayağa kalkması için bu ameliyatların gerekli olduğunu belirtti. 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova , \"Çok acılar çektim çekmeye de devam ediyorum. O kadar narkoz yedim ki, artık korkuyorum kalkamam diye. Allah korusun, yine öyle bir şey olsa, sürünerek de olsa yine giderim, öleceğimi bilsem de yine giderim\" dedi. \'HİÇBİR GAZİ VE ŞEHİDİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ\' Kaymakam Engin Aksakal da yaptığı konuşmada, \"19 Eylül Gaziler Günü\' nedeniyle Mustafa amcanı bir kez daha ziyaret etmek istedik. Onların gösterdiği kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağımızı bilmelerini isterim. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak adına Geçmişten bugüne tüm gazi ve şehitlerimizi unutmamalıyız unutturmamalıyız. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor\" dedi. 15 Temmuz gazisi Derya Ovacıklı, Mustafa Zorova\'ya, \"Mustafa amca metanetli ol. Bir yıl önce ikimizin de bacağını keseceklerdi. Allah\'a çok şukur ben iyi oldum, inşallah sen de iyi olup, ayağa kalkacaksın. Metanetini koru\" dedi.