(Görüntülü Haber) Gaziler Ayla filmini izledi 

MİLAS Belediyesi organizasyonuyla şu anda gösterimde olan ?Ayla\' filmini izleyen gazi ve gazi yakınları yaşadıkları savaş yıllarını hatırladı.

Milas\'ta gösterilmediği için Bodrum\'daki OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi\'ne gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gaziler ile gazi yakınlarından oluşan yaklaşık 100 kişi Ayla filmini izledi. Dün hayata gözlerini yuman Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirli anısına bugün gaziler hep birlikte filmi izledi. Filmi izleyen gazi ve şehit yakınları oldukça duygulu anlar yaşadı. Bu filmi 2 hafta önce Ankara\'da izlediğini belirten Başkan Muhammet Tokat, Daha izlerken mutlaka Milas\'a döndüğümde filmi gazilerimize ve şehit ailelerimiz ile beraber tekrar izlememiz gerektiğini düşündüm. Milas\'a geldiğimde bu filmin Milas\'a gelmeyeceğini öğrendim. Anlaşmalar gereği buraya geldiğini duyduk ve hep beraber derneğimizin organizasyonu ile bugün burada bu filmi birlikte izledik. Ben Kore gazilerinden Kore hatıralarını çok dinledim ama bu filmi izleyince daha yerli yerine oturdu bazı şeyler. Bu gerçek bir hikaye, yaşanmış bir hikaye insanın yüreğine dokunan bir hikaye. Her Türk evladının bu filmi mutlaka izlemesini diliyorum dedi.

1951 yılında Kore\'de gazi olan Ayla\'yı gördüğünü ve onunla kaldığını belirten 89 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Yokuş ise 23-24 yaşlarında bir astsubaydık oraya gittiğimiz zamanlar. Tabii orada bir muharebe meydanı, savaş vardı. Yetim kalmış bir çocuğu aldık bağrımıza bastık 5- 6 yaşında idi. Büyük bir iyilikti bizim yaptığımız. O çocuğu kendi elimizle yıkıyorduk, biz giydiriyorduk, biz yediriyorduk aynı çadırda yatıp kalkıyorduk. Filmde bazı ilaveler var tabii ama hemen hemen yüzde 80\'i o günlere yakın çok güzel bir film dedi.