(Görüntülü Haber) Gaziler askere gitmek için başvurdu

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA İZMİT\'te, Türkiye Muharip Gaziler Kocaeli Şubesi\'nden \'Zeytin Dalı\' operasyonuna destek gelirken, 30 gazi askere gitmek için askerlik şubesine gelerek dilekçe verdi. Türkiye Muharip Gaziler Kocaeli Şubesi\'ne üye 30 gazi, Kocaeli Asker Alma Bölge Başkanlığı\'na gelerek askerlik başvurusunda bulundu. Gazilerin doldurduğu dilekçeleri Kocaeli Asker Alma Bölge Başkan Vekili Kıdemli Albay Seyit Mehmet Fırat teslim aldı. Gaziler olarak vatanın birliği için ulusal değerlere saldıranlara karşı canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Başkanı Yunus Coşkun, Dün olduğu gibi bugünde aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye gaziler olarak hazırız. İç ve dış düşmanlarımız bu hususu hiçbir zaman unutmasınlar. Suriye\'de oynanan oyunları Türk ordusu bozmuştur, dost gibi görünen başta ABD, Almanya gibi ülkelere duyurulur. Bu duygu ve düşüncelerle biz Kocaeli gazileri olarak askere alınmak istiyoruz dedi.