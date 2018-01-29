T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gaziler Afrin'e gitmek istedi

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Muharip Gazileri Derneği İskenderun temsilciliğinin 70 gönüllü gazi ellerinde Türk Bayrağı ve Zeytin Dalı ile Askerlik Şubesine gelerek gönüllü askere gitmek için dilekçe verdiler

29 Ocak 2018 16:07

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) Hatay\'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Muharip Gazileri Derneği İskenderun temsilciliğinin 70 gönüllü gazi ellerinde Türk Bayrağı ve Zeytin Dalı ile Askerlik Şubesine gelerek gönüllü askere gitmek için dilekçe verdiler. Türkiye Muharip Gazileri Derneği İskenderun temsilcisi Neşet Turhan Suriye\'de ki operasyona katılmak için geldiklerini belirterek, Bizler bu vatanımız ve milletimizin değerleri uğruna ölümü göze almış tarihimizden aldığımız güçlü gaziler olarak milletimize savaş açan bu hainlerin karşısında onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz. Zeytin Dalı harekâtına katılım sağlamak ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu devlet ve milletimizin yurt savunmasında her zaman gönüllü asker olduğumuzu bildirir, kayıtlarımızın yapılarak askere alınmamızı istiyoruz. Tüm gaziler askerlik şubesine gelerek dilekçelerimizi veriyoruz dedi. Gazilerin dilekçelerini Askerlik Şube Başkanı Albay Mustafa Ferhat Bakçibaşı. teslim alarak gerekli işlemleri yapacağını söyleyerek teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞHatayTürkiye Muharip Gazileri DerneğiTürk BayrağıZeytin DalıAskerlikNeşet Turhan SuriyeBizlerMehmetçiğimizinTümGazilerinBaşkanı Albay Mustafa Ferhat Bakçibaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24