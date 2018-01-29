(Görüntülü Haber) Gaziler Afrin'e gitmek istedi

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) Hatay\'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Muharip Gazileri Derneği İskenderun temsilciliğinin 70 gönüllü gazi ellerinde Türk Bayrağı ve Zeytin Dalı ile Askerlik Şubesine gelerek gönüllü askere gitmek için dilekçe verdiler. Türkiye Muharip Gazileri Derneği İskenderun temsilcisi Neşet Turhan Suriye\'de ki operasyona katılmak için geldiklerini belirterek, Bizler bu vatanımız ve milletimizin değerleri uğruna ölümü göze almış tarihimizden aldığımız güçlü gaziler olarak milletimize savaş açan bu hainlerin karşısında onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz. Zeytin Dalı harekâtına katılım sağlamak ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu devlet ve milletimizin yurt savunmasında her zaman gönüllü asker olduğumuzu bildirir, kayıtlarımızın yapılarak askere alınmamızı istiyoruz. Tüm gaziler askerlik şubesine gelerek dilekçelerimizi veriyoruz dedi. Gazilerin dilekçelerini Askerlik Şube Başkanı Albay Mustafa Ferhat Bakçibaşı. teslim alarak gerekli işlemleri yapacağını söyleyerek teşekkür etti.