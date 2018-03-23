(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 'Zeytin Ormanı' kuruldu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te 20 bin zeytin ağacının bulunduğu \'Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı\' isimli Zeytin Ormanı kuruldu. \'3 Milyon Fidan- 3 Milyon Suriyeli\' projesi kapsamında düzenlenen programda projenin İstanbul ayağının ardından Gaziantep\'teki çalışmalarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Almanya hükümeti ortaklığıyla 20 bin zeytin ayacının bulunacağı, Zeytin Ormanı kuruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Güngüre Mahallesi\'nde oluşturulan Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı\'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann\'ın katılımlarıyla fidan dikim töreni düzenlendi. Düzenlenen programda Gaziantep\'ten dünyaya büyük bir mesaj verdiklerini söyleyen Fatma Şahin, \"Gaziantep\'ten dünyaya büyük bir mesaj veriyoruz. Zeytin sevgidir, barış ve kardeşliktir. Zeytin dalı son dönemlerde bizim için çok önemli bir semboldür. Burada diktiğimiz ormanla sevgiyi kardeşliği hep birlikte yaşıyoruz. Çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Her zaman iyilerin ve kötülerin yaşatanların ve öldürenlerin mücadelesi yapılmıştır. Savaşların kazananı yoktur. Birinci ve İkinci dünya savaşlarının ardından en büyük müttefikimiz olan Almanya\'yla birlikte bir daha savaş çıkmasın, insanlar ölmesin, Alan bebekler denizde boğulmasın, Fatma\'lar evine bombalar düşerek ölesin diye bu gün burada zeytin dikiyoruz\" dedi. Almanların ağaçları çok sevdiğini ifade eden Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ise \"Biz ağaçları çok sevgimiz için bugün Gaziantep\'teyiz. Biz Türkiye\'yi sevdiğimiz için bu çalışmaları yapıyoruz. Türkiye ve Almanya çok sıkı ilişkileri olan dost iki ülke. Burada Suriyeli kardeşlerimize iyi bir şeyler yapabilmek adına çalışmalarda bulunuyoruz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Alman Hükümeti’nin finansman desteğiyle hayata geçen projede katılımcılara Zeytin Ağacı plaketi verildi. Orman alanına geçilerek zeytin fidanları dikimi yapıldı.