(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, Zahire Üretim Evi açıldı

Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Nesilden Nesile Kültür\' projesi kapsamında \'Gaziantep Zahireleri Üretim Evi\' açıldı. Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış töreninde yerel türkücü Ahmet Özoğlu ile birlikte Gaziantep yöresine ait \'Bahçelerde Mor Meni\' türküsünü söyledi. Akyol Mahallesi\'nde tarihi Gaziantep Evi\'nin restore edilmesiyle yapılan Gaziantep Zahireleri Üretim Evi\'nin açılışına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazar Ahmet Ümit, huzurevi sakinleri ve davetliler katıldı. Fatma Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte üretilen yiyeceklerin hepsinin tarihi bir kültürü olduğunu ifade ederek, bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için üretim evi açtıklarını söyledi. Zahire üretim evinde üretilecek ürünlerin eskiden yapıldığı gibi tamamen doğal olacağını kaydeden Şahin, \"Annelerimizin lezzetini geleceğe taşımak istiyoruz. Bu bizim medeniyetimiz. Aynı zamanda büyük bir ekonomi. Ülke ekonomisi, gastronomi ve turizm üzerinden gidiyor. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gidiyoruz. Yerelden evrensele, geçmişten geleceğe lezzetin başkentindeyiz. Ninelerimizin, ecdadımızın yöresel tatları nasıl sağlığa, lezzete dönüştürdüğünü gösteren bir alt yapıdan geliyoruz. Üzüm suyuna bastık çalacağız. Fıstığımızdan, cevizimizden sucuğumuz var. Bunların nasıl yapıldığını göstereceğiz. Lezzetini ve sağlığını hatırlayacağız\" diye konuştu. Yazar Ahmet Ümit ise, eski anılarının canlandığını kaydederek, \"Kendi kültüründen kopmamak lazım. Ben Gaziantep\'e geldiğimde bunu görüyorum. Kültürüne sahip çıkan bir anlayış var. Bunun da desteklenmesi gerek. Mutfak Sanatları Merkezi\'nde de kazan yemeklerinin yaşatıldığını gördük. Kendisi de Şehreküstülü olan Fatma hanımla beraber kitap festivali başlattık. O büyüyerek devam ediyor. Yemeklerimiz tescillendi. Şimdi tarihimizin, sanatımızın tescillenmesi gerekiyor. Gaziantep eskiden divan edebiyanın başkentiydi. Geçmişle gelecek arasında bağ kurarak şehrimizin hak ettiği yere gelmesi için el birliğiyle çalışacağız\" dedi. Konuşmaların ardından evin açılışı yapılırken, Fatma Şahin ve Ahmet Ümit de huzurevi sakinleri ile yöreye özgü lezzetlerden pekmez sucuğu ve pestil yaptı. Şahin ayrıca yerel sanatçı Ahmet Özoğlu ile birlikte \'Bahçelerde Mor Meni\' türküsünü seslendirdi.