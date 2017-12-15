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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5'i çocuk 7 yaralı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir akrabalarını askere yolcu ettikten sonra eve dönerken önündeki otomobile çarparak, karşı şeride geçen hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Diken öldü, araçtaki 5’i çocuk 7 kişi de yaralandı

15 Aralık 2017 15:34

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bir akrabalarını askere yolcu ettikten sonra eve dönerken önündeki otomobile çarparak, karşı şeride geçen hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Diken öldü, araçtaki 5’i çocuk 7 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Kardeşi Sadık Diken’i otobüs terminalinden askere yollayan Aydın Diken, eşi Kemile, çocukları Baran, Remzi, Eylem, Berfin Diken ile kız kardeşi Şahide ve yeğeni Fırat Sandağ ile beraber kullandığı 27 ARD 22 plakalı hafif ticari araç ile eve gitmek için yola çıktı. Aracın, direksiyon kontrolünü yitiren Diken, Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde önünde giden Cuma Keklik yönetimindeki 27 J 3414 plakalı otomobile çarptıktan sonra taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada hafif ticari araçtakiler yaralandı. Görgü tanıklarının haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan sürücü Aldın Diken, doktorların acil serviste yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5’i çocuk 7 yaralının ise durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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