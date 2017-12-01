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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te PKK operasyonuna 7 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ'ye yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si, çıkarıdıkları mahkemece

01 Aralık 2017 20:39

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ\'ye yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7\'si, çıkarıdıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, geçen hafta kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ adına terör propaganda yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile devlete ve hükümete hakaret ederek asılsız suçlamalarda bulundukları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda fişek, terör örgütünü simgeleyen materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar ve FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak yayınlar ile dijital materyaller geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7\'si tutuklanırken, 9\'u ise serbest bırakıldı.

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