(Görüntülü Haber) Gaziantep'te PKK operasyonu: 24 gözaltı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP ve Nizip ilçesinde, PKK/PYD propagandası yapanlara yönelik insansız hava aracı kullanılarak yapılan operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (DGH) adına sosyal medyada terör örgütü propagandası yaprak devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve Nizip ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen İHA destekli operasyonlarda halkı provoke ederek eylemlere yönlendirebileceği değerlendirilen 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 av tüfeği ve 76 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 2 tabanca şarjörü, 6 örgütsel içerikli yasak kitap, terör örgütünü simgeleyen malzemeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.