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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 'Kurtuluş' resepsiyonu

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

26 Aralık 2017 14:48

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ıncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti milletvekili Nejat Koçer, Ahmet Uzer, CHP milletvekili Akif Ekici, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ile STK temsilcileri katıldı. Resepsiyonun açılışında konuşan ve kenti düşman işgalinden kurtaran atalarıyla şeref duyduklarını anlatan Fatma Şahin, 96 yıl önce bugün yeni bir tarih yazıldı. Bu tarih bizim ecdadımızın kanıyla yazıldı. Çünkü Gaziantepli demek hür olmak, özgür olmak demektir. Gaziantep aklını, imanını ve cesaretini birleştirdi. Gaziantep eda ile sela ile dua ile 96 yıl önce ikinci bir Kurtuluş Savaşı, ikinci bir Çanakkale ruhunu yaşattı. İşte bu ecdadın torunları olarak onlarla onur ve şeref duyuyoruz. Onlardan aldığımız güç ve ilhamlarla yolumuz aydınlanıyor dedi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise resepsiyona Antep Savunmasının kahramanlarından Şehit Kamil\'in ağabeyi Kemal Direk\'in katıldığını ifade ederek, Bu kurtuluşta payı olan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum dedi.

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