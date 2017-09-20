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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te kozmetik deposunda yangın

Eyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA )- GAZİANTEP'te, 180 dükkanın bulunduğu pasajdaki kozmetik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

20 Eylül 2017 18:14

Eyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA )- GAZİANTEP\'te, 180 dükkanın bulunduğu pasajdaki kozmetik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Parfüm ve deodorant  şişelerinin bomba gibi patladığı yangında 6 dükkan kullanılmaz hale geldi.

Şahinbey Mahallesi\'nde bulunan, içinde 180 dükkan bulunan 3 katlı Kurtuluş Pasajı\'nın 2\'nci katındaki kozmetik malzeme deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pasajdaki çalışanların ilk müdahaleyi yaptığı yangın büyüyerek çevredeki işyerlerine sıçradı. Bu sırada ısınan deodorant ve parfüm şişeleri bomba gibi patlayarak çevreye yayıldı. Alevleri gören esnafın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını görüp itfaiye ekiplerine haber veren esnaf Mehmet Hanifi Tozoğlu, \"Sabah patlama sesleri duydum sokağa çıktığımda patlamalar çok şiddetli devam ediyordu. Hemen itfaiyeye haber verdim. Kısa sürede gelip yangına müdahale ettiler. Çok şükür zor da olsa söndürüldü\" dedi.

Yaralanın olmadığı yangında 6 işyerinde büyük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ve polisin yangının çıkış nedeniyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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