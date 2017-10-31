(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak

Mustafa KANLI GAZİANTEP-DHA) ADALET Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından bu yıl 7\'ncisi düzenlenecek Ürün ve El Sanatları Fuarı, 3 Kasım\'da Gaziantep\'te yapılacak. Türkiye\'de 2017 yılında farlık şehirlerde düzenlenen ve 7\'ncisi Gaziantep\'te gerçekleştirilecek olan fuarda 60 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergileneceği ve satışı yapılacağı belirtildi. Fuarla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Çete, şunları söyledi: \"İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarının açılışı 3 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00\'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda yapılacaktır. Fuar 3-9 Kasım 2017 tarihleri arasında açık kalacak ve saat 09.00-19.00 arası ziyaret edilebilecektir. Fuarda 60 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenecek ve satışı yapılacaktır. Fuara ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitimden Sorumlu Daire Başkanlığı ile Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı katılacak, bu birimler tarafından ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde yürütülen eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi verilerek ayrıca elektronik izleme uygulamaları ile ilgili çalışmalar anlatılacaktır. Dünyaya örnek olacak olan bu organizasyonlardaki temel amaç ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen temel eğitim ve mesleki eğitim çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, ayrıca ilgili kurumlarla sürdürülen işbirliğini güçlendirmektir. İşyurtları Kurumunca 2016 yılında ülkemizin altı ayrı ilinde fuar düzenlenmiş, bu fuarları yaklaşık 600.000 misafirimiz ziyaret etmiştir. Bu yıl İşyurtları Kurumunca Antalya, İstanbul, İzmir, Yozgat, Denizli ve Ankara illerinde fuarlar düzenlenmiştir. İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen bu fuarlar gerek katılan kurum sayısı, gerek ürün çeşitliliği, gerekse ziyaretçi sayısı dikkate alındığında ülkemizin ve dünyanın en büyük fuar organizasyonu olma özelliğini taşımaktadır. Fuarın stantları ve sahnesi Akhisar Açık Ceza Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, LED Aydınlatması İskenderun Açık Ceza Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, afişlerin ve bayrakların basımı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından imal edilecektir.\"