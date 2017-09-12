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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, imar değişikliğine yürütmeyi durdurma kararı

Metin Faruk TAMER GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değiştirilerek inşaata başlanılan alanda mahkeme tarafından 2'inci defa yürütmeyi durdurma kararı verildi

12 Eylül 2017 18:35

Metin Faruk TAMER GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değiştirilerek inşaata başlanılan alanda mahkeme tarafından 2\'inci defa yürütmeyi durdurma kararı verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 100\'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan 200 bin metrekarelik alanın imar planı değiştirilerek inşaat alanı haline getirildi. Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi ve bazı semt sakinleri, imar planın hukuka aykırı olarak değiştirildiğini, yeni imar planında kamu yararı olmadığını gerekçe göstererek açtıkları davada 2\'inci kez yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2\'inci kez yürütmeyi durdurma kararı çıkmasına rağmen, alanda inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken, Büyükşehir Belediyesinin alınan kararlara rağmen taşınmaz satışlarının sürdürdüğünü ve inşaat faaliyetlerine devam ettiğini belirterek şunları söyledi: \"Takip eden süreçte plan tadilatının uygunsuzluğunu vurgulayan bilirkişi raporuna ve üst merci durumunda olan Bölge İdare Mahkemesinin çok önemli gerekçelerle verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışlarının sürdürmeye, inşaat ruhsatları düzenlemeye ve inşaat faaliyetlerine devam ettirilmesine izin vermiştir. Bu önemli karar ve mahkeme heyetine sunulan gerekçeler göstermiştir ki Gaziantep halkına ait olan büyük kamusal yeşil alan Gazianteplilerden koparılmak istenmektedir.\"

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