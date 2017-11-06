(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 'Hayaliniz geleceğimiz' projesi imzalandı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Kent Konseyi Çocuk Meclisi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında; \'Hayaliniz Geleceğimiz\' projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Kent Konseyinde düzenlenen protokole; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Tural, Gaziantep Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sena Nur Yıldırım ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın küreselleşerek küçüldüğünü ve çocukların da artık yönetimde her alması gerektiğini belirterek, \"Yeni dünya düzeninde değişim ve dönüşümü yönetmek için sizlerin hayallerinize, ufkunuza, bakışınıza ihtiyacımız var. Bu şehir adına söyleyecek sözü olan herkesle birlikte yol gitmek istiyoruz\" dedi.