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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 'Halıya Estetik Dokunuşlar' projesi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından Gaziantep'te desinatör yetiştirilmesi amacıyla 'Halıya Estetik Dokunuşlar Avrupa Birliği Projesinin Farkındalık Etkinliği' kapanış programı gerçekleştirildi

26 Eylül 2017 14:22

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından Gaziantep\'te desinatör yetiştirilmesi amacıyla \'Halıya Estetik Dokunuşlar Avrupa Birliği Projesinin Farkındalık Etkinliği\' kapanış programı gerçekleştirildi. Grand Otelde düzenlenen programa; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, İş-Kur İl Müdürü Sıraç Ekin, iş adamları ile öğrenciler katıldı. Gaziantep Üniversitesi\'nden mezun olan öğrencilerin ara eleman değil aranan eleman olduğunu söyleyen Rektör Gür, \"\'Avrupa Birliği Projeleri genellikle ihmal ediliyor. Şu anda Gaziantep Üniversitesi olarak çok sayıda proje yürütüyoruz, bu hem Gaziantep\'e farklı bir bakış açısı hem de Gaziantep Üniversitesinin proje üretme, Ar-Ge ve markalaşmaya yönelik yaptığı çalışmaların bir sonucudur. Yakın zamanda Uluslar arası yarışmalar planlıyoruz ve bu yarışmalara da halı sektörümüzün önde gelenlerinden destek bekliyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından projede yer alan başarılı öğrencilere sertifikaları verildi.

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