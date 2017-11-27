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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 'GAP turizmi' toplantısı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA) GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesindeki 5 ilde gerçekleştirilecek olan 'GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım Toplantılarının' ilki Gaziantep'te yapıldı

27 Kasım 2017 23:43

Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA) GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesindeki 5 ilde gerçekleştirilecek olan \'GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım Toplantılarının\' ilki Gaziantep\'te yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve protokol üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep\'in turizm anlamında dinamik bir şehir olduğunu belirterek, \"Dünya\'nın en eski 8\'inci şehri olmasından dolayı bundan iftihar ediyoruz. Turizm konusunda daha fazla kaynak sağlamamız için çalışmalara da hız vermemiz gerekiyor\" dedi.

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