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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te Empati Alışveriş Şenliği

Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği tarafından 5'incisi düzenlenen ve geliri eğitime bağışlanacak olan Empati Hediye Şenliği açılışı yapıldı

07 Aralık 2017 20:23

Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği tarafından 5\'incisi düzenlenen ve geliri eğitime bağışlanacak olan Empati Hediye Şenliği açılışı yapıldı. Bir otelde düzenlenen şenliğin açılış, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri\'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Empati İlkokulunun araç ve gereçlerini satın almak ve genel giderlerini karşılamak amacıyla düzenlenen Alışveriş Şenliğine yerel markaların yanı sıra, eğitime gönül veren değişik kentlerden gelen birçok markanın da katıldığı, giyim, takı, aksesuar gibi birçok ürünün satışa çıkarıldığı standılar gezildi. Bu gibi etkinliklerin şehre çok büyük katkıları olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bu gördüğünüz güzellikler şehrin markalaşmasında, markaların şehre gelmesinde, cazibe merkezi ve çekim gücü oluşturulmasında çok büyük bir farkındalık oluşturuluyor. Yapılan işte çok yüksek bir memnuniyet var. Bunun sonucu daha önemli Empati okulundan gelen çocuklarımızın gözündeki ışığı, enerjiyi heyecanı ve ailelerindeki öz güveni görüyoruz. Sosyal sorumluluğun sonunda çocuklara dokunmanın ne kadar güzel olduğunu ve şehrin eğitimle ilgili ihtiyacını gidermenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Yapılan okullarla, eğitime verilen desteklerle, Empati Türkiye\'de ve Uluslar arası boyutta bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

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