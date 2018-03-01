(Görüntülü Haber) Gaziantep'te Doğu Guta'ya yardım çağrısı

Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) SEMA Tıbbi ve İnsanı Yardım Derneği Başkanı Muhammed Hasan Mugrabiye, Doğu Guta\'ya gönderilen yardımların burada yaşayan 393 bin kişiden 7 bin 200\'üne yettiğini belirterek, yardım çağrısında bulundu. Gaziantep\'te faaliyet gösteren Suriyeli STK temsilcileri düzenledikleri basın toplantısında, Suriye\'nin başkenti Şam\'ın doğusunda yer alan Guta bölgesindeki insani kriz hakkında bilgi vererek, bölgeye yardım gönderilmesi talebinde bulundu. Dernek binasında düzenlenen toplantıda STK\'lar adına konuşan SEMA Tıbbı ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Hasan Mugrabiye, Guta\'nın yaklaşık 4 yıldır terörist guruplar tarafından kuşatma altında olduğunu hatırlattı. Suriye rejiminin, Rusya Hava Kuvvetleri desteğiyle insanları hedef alarak saldırdığını aktaran Mugrabiye şunları dedi Guta\'da son 3 günde 20 sağlık tesisi ve 11 ambulans hedef alınmıştır. Doğu Guta\'yı kuşatan Suriye rejimi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gönderilen yardımların bölgeye ulaşmasını engelliyor. Bölgede yasaklanmış olan kimyasal silahlar kullanırken, insanlar açlık ve rastgele devam eden saldırılarla çeşitli ölüm şekilleriyle katlediliyor. Bölgeye geçen yıldan bu yana sadece 9 TIR\'lık yardım konvoy girdi. Buda 393 bin kişilik nüfusun sadece 7 bin 200\'üne yetti. Gerilimi düşürme süresinde bile insani yardım erişimine yükselme olmadı. Bölgede devam eden katliamı durdurmak için ön yargısız olarak müdahale etmek gerekli. Şam\'daki BM operasyonlarını askıya alarak Doğu Guta\'ya ve diğer kuşatma altındaki bölgelere tam bir yardım sağlamak için Esad rejimi ile müzakere yapılmalı. STK temsilcileri, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.