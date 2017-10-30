(Görüntülü Haber) Gaziantep'te Cumhuriyet Resepsiyonu

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te, Vali Ali Yerlikaya ev sahipliğinde Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona; AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri katıldı. Vali Ali Yerli kaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, davetlileri karşılayıp bir süre sohbet etti. Resepsiyonda konuşan Vali Yerlikaya, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, şöyle dedi: \"Tüm kararlarda milletim ne der ilkesiyle hareket edilerek bugün dünyada ilk 20 ekonomi içinde, 16\'ncı ekonomi olarak bulunmaktayız. 80 milyon aziz milletimizle beraber o birlik ve beraberliğe sahip bir milletiz. O ruha sahip, o emanete sahip çıkarak inşallah 21\'inci yüzyılda dostlarına güvenerek, düşmanlarını mahcup ederek kararlı azimli muhasır medeniyetlerin de üstünde bir millet olacağımıza inanıyorum\" dedi.