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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te cinayet şüphelisi 6 kişi operasyonla yakalandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, kaybolduktan 5 gün sonra başından tabancayla vurularak, öldürülmüş bulunan Mehmet Gücer (18) cinayetiyle ilgili 2'si kadın 6 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı

10 Ocak 2018 19:55

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, kaybolduktan 5 gün sonra başından tabancayla vurularak, öldürülmüş bulunan Mehmet Gücer (18) cinayetiyle ilgili 2\'si kadın 6 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. İstiklal Mahallesi\'ndeki evinden 3 Ocak\'ta kendisine ait 34 KE 8770 plakalı otomobille ayrılan ve bir daha dönmeyen Mehmet Gücer\'in ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Geçen pazartesi günü, gece saatlerinde, Burç Göleti yakınlarında tabancayla başından vurularak, öldürülmüş bulunan Gücer cinayetiyle ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla isimleri açıklanmayan 2\'si kadın 6 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 25 Aralık Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Öte yandan Mehmet Gücer\'e ait otomobil de bulunarak, ailesine teslim edildi.

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