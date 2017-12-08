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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 'Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma' semineri

Eyyüp BURUN-Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ADALET Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma' konulu eğitim seminerlerinin 8?incisi Gaziantep'te düzenlendi

08 Aralık 2017 17:12

Eyyüp BURUN-Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ADALET Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma\' konulu eğitim seminerlerinin 8?incisi Gaziantep\'te düzenlendi. Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, 10 ayda, 173 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığını söyledi. Daha önce, Edirne, Erzurum, Bodrum, İstanbul, Antalya, İzmir ve Adana?da düzenlenen \'Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma\' konulu seminerlerin 8?incisi Gaziantep\'te düzenlendi. Bir otelde düzenlenen seminere; Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Mağdur İşleri Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi Necmi Apaydın ile Gaziantep ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ile uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet Savcıları katıldı. 10 AYDA, 173 BİN DOSYA UZLAŞTIRMAYLA SONUÇLANDI Seminerin açılışında konuşan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, son 10 ayda, 173 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığını söyledi. Öztürkmen, şunları kaydetti Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber yeni yönetmelik yapıldı. Yine daha önce var olmayan uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi oluşturuldu. Yönetmelikle birlikte geçen yıl Ağustos ayında yürürlüğe girdi. Son değişiklikten sonra, özellikle uzlaştırma verilerinde daha önceki yıllara göre çok önemli veri artışı gözüktü. Kanunun yürürlüğe girdiği 2 Aralık 2016 tarihi ile 30 Eylül 2017 tarihi arasında 10 aylık uzlaştırma verilerine bakıldığında Türkiye?de 173 bin civarında dosyanın uzlaştırma ile sonuçlandığını tespit etmiş bulunmaktayız. 2016 yılında 12 bin civarındaydı, yani uzlaştırma ile sonuçlanan dosya sayısı kanun ilk çıktığı tarihten çok çok önde bir rakama ulaştı. Yılsonu itibari ile de muhtemelen 200 bin civarında dosyanın uzlaştırmayla sonuçlandığı tahmin etmekteyiz.

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