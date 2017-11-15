T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Gaziantep'te bin 500 sporcuya malzeme

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan 75 amatör futbol kulübü oyuncusu bin 500 sporcuya malzeme yardımı yapıldı

15 Kasım 2017 20:29

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep\'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan 75 amatör futbol kulübü oyuncusu bin 500 sporcuya malzeme yardımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor Salonu?nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ASKF İl Başkanı Abdülkadir Gözegir, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu ve amatör sporcular katıldı. Amatör spora önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \"Amatör spor şu anda bizim gündemimizde en önemli başlığımız. Size destek verdikçe, sizler başarı yakaladıkça sizinle onur duyuyoruz. Yanında Gaziantep yazan her başarı bizi onurlandırıyor. Bizi motive ediyor. Amatör spor kulüpleri için biz de varız diyorlar. Bu enerjiniz, kurduğunuz kulüpler ve bu gayretleriniz için ben şehrin Belediye Başkanı olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. İhtiyacınız olan malzemeleri dağıtmaya devam edeceğiz. Yeterki siz başarılı olun, dünyayla yarışın ve bu yolda, yarışın sonunda ahlaklı, zeki ve başarılı gençler bu şehirden çıksın istiyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından bin 500 sporcuya; forma, eşofman, krampon, tozluk ve tekmelik gibi malzemeler dağıtıldı. ASKF İl Başkanı Abdülkadir Gözegir ile TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, spora katkılarından dolayı Başkan Fatma Şahin?e plaket verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEPDHA Gaziantep Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir Belediyesi TalatSpor SalonuBüyükşehir Belediye Başkanı FatmaASKFBaşkanı Abdülkadir Gözegir TÜFAD BaşkanıSavcılıoğluSizeYanında GaziantepBizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24