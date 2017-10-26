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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te Bilim Şenliği düzenlendi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te 3 gün sürecek Bilim Şenliği düzenlenen törenle başladı

26 Ekim 2017 19:27

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te 3 gün sürecek Bilim Şenliği düzenlenen törenle başladı. Uzay Parkı Gezegenevi ve Bilim Merkezi bahçesinde düzenlenen şenliğin açılışına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Suriyeli kozmonot Ahmet Faris ve öğrenciler katıldı. Bilim Şenliği\'nde, faklı atölyelerde yapılan proje çalışmaları, 35 ayrı stantta sergilendi. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların çağa göre yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, Çağ, bilgi çağı. Bilgi topluluğu olmamız lazım. Bu çocuklara dünyadaki bütün bilim merkezlerinde olan fırsatları sunmamız gerekiyor. Tek başına milli eğitiminin yapacağı çalışmalarla bu olmuyor, topyekun bir sebep seferberlik gerekiyor. Biz de çocuklarımızın kitabın içersinde öğrendiği bilgiyi o teoriyi pratikle nasıl enerjiye dönüştüğünü, nasıl potansiyele dönüştüğünü, nasıl teknolojiye dönüştüğünü gösteren bir Bilim Şenliği hazırladık. Şehrimizde beraber ülkemizdeki bilim merkezleri ile birlikte Kocaeli, Bursa ve Sancaktepe gibi birçok şehirden buraya gelerek kendi yaptıkları çalışmaları anlattılar. Okullarda derslerde bilim merkezi olan yaptıkları çalışmaları ürünleri nasıl başardıklarını burada sergiliyorlar. Gökyüzü Fatihlerini ihtiyacımız var. Gökyüzü Fatihleri de bu çocuklarımız olacak. O yüzden bu Bilim Şenliğini düzenledik, büyük bir heyecan ve coşku var. Seneye bunu daha da büyüterek üniversitenin içinde TÜBİTAK ile birlikte bilim merkezi açıyoruz. Bu çocuklarımızın bilimde, fende, ilimde, insanlıkta ve irfan da yetiştirme iddiamız var dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sergilenen projeleri inceledi.

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