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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 650 öğrenciye kıyafet yardımı

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- (DHA) GAZİANTEP'te, İyilik-Der tarafından, kentte öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı

28 Kasım 2017 18:41

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- (DHA) GAZİANTEP\'te, İyilik-Der tarafından, kentte öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı. İyilik-Der, kışın kendini hissettirmesi ile beraber kentte belirlenen okullardaki yaklaşık 650 öğrenciye kışlık kıyafet desteği sağlamaya başladı. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler, derneğin Karagöz Caddesindeki mağazasına giderek kendi beğendikleri kıyafetleri aldı. Dernekte gönüllü olarak çalışan Hatice Ergen, 1 hafta sürecek olan kıyafet desteğinde belirlenen öğrencilerin bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade ederek şunları dedi ?Kış yardımlarımız başladı. Suriyelilere, yetimlere gıda ve kıyafet yardımlarımız oluyor. Şimdi okul zamanı, kışlık mont, bot, kıyafet ihtiyacı olan öğrencilerimiz var. 25 okuldan yaklaşık 650 öğrencimiz buraya geliyor. Burada İyilik-Der mağazamızda bu öğrencilere ihtiyaçlarına göre 7 kalem, mont, bot, kazak, hırka ve pantolon gibi kıyafet yardımları yapıyoruz. Öğrencilerimize belirli saatler verdik bu saatlerde servislerle mağazamıza gelerek kendi istediklerini alıyorlar. Onların mutlu olmasını için elimizden geleni yapıyoruz. Kış mevsiminde üşümeyeceklerini söyleyen öğrenciler ise dernek yetkililerine teşekkür etti.

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