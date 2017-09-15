(Görüntülü Haber) Gaziantepspor Başkanı Durmaz: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP, (DHA) TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Gaziantepspor\'un yeni başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün düştüğü zor durumdan kurtulması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Dün yapılan kongrede Gaziantepspor Kulübü başkanlığına seçilen Huzeyfe Durmaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Durmaz, transfer döneminde takıma yeni oyuncu kazandıramadıklarını, ancak kulübün düştüğü zor durumdan kurtulması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, şunları söyledi: \"Transfer yapamadık. Göreve yeni başladık. Transfer ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu\'na gerekçeli kararla yazı yazacağız. Bununla ilgili sonuç alamazsak elimizdeki mevcut kadroyla ikinci devreye kadar devam edeceğiz. Bu devre boyunca iyi mücadele edip sezonu kapatmak istiyoruz. Biz göreve geldik ve Gaziantepspor\'u düştüğü bu zor durumdan kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah ikinci devrenin başında gerekli transferleri yapıp kadromuzu güçlendireceğiz. Karşılaşmalarda taraftarlarımızı takımlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Taraftarlarımız beraber bu zor süreçten kurtulacağız.\"