(Görüntülü Haber) Gaziantepspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Çaykur Rizespor\'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, takımının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, beklentiyi karşılamayan oyuncularla yolların ayrılması gerektiğini söyledi.

Çaykur Rizespor\'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Gaziantepspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, şöyle dedi

Öncelikli olarak bizim için kötü bir gece. Karşımızda hakikaten dirençli bir takım var. Maalesef geldiğimiz günden beri oyuncularıma anlattığımı rakip bugün çok iyi kullandı. Her topa iki kişi koştu. Takımım bugün beni hayal kırıklığına uğrattı. Bugünkü oyun beni şaşırttı hakikaten. Bu genç takıma karşı, bariz hatalar yapmaları ve top kayıpları beni şaşırttı. Tabiki bunları bizler düzelteceğiz. Pes etmeden bu formanın ağırlığını bilmeyen oyuncularımızın aramızdan ayrılması lazım. Futbol çok basittir, sadece kontrat değildir. Lig tecrübesine sahip oyuncuların, bu kadar durgun olmalarını anlamakta zorluk çekiyorum. Beklenti içersinde olduğumuz oyuncular, bu beklentileri karşılamadı. Yapılanma ile ilgili konuşmamız gerekiyor. Pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Gaziantepsporlu genç oyuncuları da verdikleri onurlu mücadeleden dolayı kutluyorum.

Gaziantepspor\'un teknik sorumlusu Ali Haydar Bozdağ ise, iyi mücadeleler yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, Rakibe göre daha fazla koşuyoruz, mücadele ediyoruz. Genç takımın böyle olması gerekiyor. Her maçımız da zorlu geçiyor. Ama kıyasladığımız zaman çok nüans farkı var. Biz oyuncularımıza her zaman güveniyoruz. Genç oyuncular ama bariz bireysel hatalar yapıyorlar. Biz görüntülerle, hafta içinde yaptığımız analizlerle o oyuncuların hatalarını gidermeye çalışıyoruz. Her takımın bir oyuncusu, bizim bütün takıma bedel. Rizespor da iddialı bir takım. Hafta içinde çalışmalarımızı yaptık. Biz dersimizi iyi çalışacağız. Mükemmel bir mücadele oldu. Ben inanıyorum ki sporseverler bu maçtan keyif aldılar. Bundan sonra da zorlu maçlar olacak. Her maçta da böyle haddimizi bilerek oynamamız gerekiyor. Oyunu çirkinleştirmemeye çalışıyoruz. Özellikle Rizespor\'dan aldığımız 1 puan anlamlı. Ben bu puanı taraftarımıza hediye ediyorum diye konuştu.