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Spor

(Görüntülü Haber) Gaziantepspor - Boluspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 12’nci haftasında sahasında Boluspor'a 3-0 yenilen Gaziantepspor'da teknik direktör Faik Demir, karşılaşmadan mağlup ayrılarak taraftarları mutsuz ettikleri için üzgün olduklarını söyledi

21 Kasım 2017 00:35

TFF 1\'inci Lig\'in 12’nci haftasında sahasında Boluspor\'a 3-0 yenilen Gaziantepspor\'da teknik direktör Faik Demir, karşılaşmadan mağlup ayrılarak taraftarları mutsuz ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Faik Demir, sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Acilen kazanmaya ihtiyacımız var. Deneyimsiz ama yetenekli oyuncularımız var. Acilen puan ya da puanlar almamız gerekiyor. İyi savunma yaptık, ilk yarı biraz daha farklı olabilirdi. Futbol, maalesef yalnız koşarak mücadele edilen bir oyun değil. İyi savunma yaparak, etkili oynayarak kazandığımız topları olumlu değerlendirmemiz gerekiyordu. Boş yere koşarak çabuk oyundan düşüyoruz. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Takımda bir an önce bir kıvılcım olması gerekiyor. Bir maç kazanmamız gerekiyor. Boluspor\'u kutluyorum. Bizleri destekleyen insanları mutlu etmek istiyoruz ama mutsuz ettiğimiz için üzgünüz.\"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, zor bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, \"İkinci yarı güzel bir maç ortaya çıkardık. Oyuncularımı kutluyorum. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı. Alacağımız her maç, bizi bir üstte çıkaracaktır. Oyuncularıma teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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