(Görüntülü Haber) Gaziantepliler, basketbolu sevecek

Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol\'un Kulüp Başkanı Deniz Köken, yeni sezona iyi hazırlandıklarını belirterek, basketbolu Gazianteplilere sevdireceklerini söyledi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin yeni sezonu öncesi Gaziantep Basketbol teknik heyeti ve oyuncuları, basın mensupları ile bir araya geldi. Karataş Spor Salonu\'nda düzenlenen programda, Gaziantep Basketbol oyuncuları, yeni sezona hazır oldukları mesajını verdi. Kulüp Başkanı Deniz Köken, basketbolu şehirle buluşturmak istediklerini belirterek, şunları dedi: \"Basketbolu şehirle ve halkla buluşturmak istiyorum. Gençler hem basketbolu seyretsinler, hem de oynasınlar. Her okula basket potası koyma çalışmamız ve okulları oyuncularımızla ziyaretlerimiz devam ediyor. Gençlerle ilgili ciddi sorunlar var. Onlara bir takım yollar açmamız lazım. O yüzden Basketbolu evde, okulda ve sokakta konuşulur hale getirmemiz gerekiyor. Geçen yıl iyi bir sezon geçirdiğimizi zannediyorum. Bu sezonun daha iyi olması konusunda gayret sarf ediyoruz. 6 yabancı 6 yerli oyuncumuz var. Geçen seneden iki oyuncumuz var ve teknik heyetimiz olduğu gibi duruyor. Geçen sezon bizimle beraber oynayan arkadaşlarımızın birçoğu daha iyi teklifler geldiği için gittiler. Yani Gaziantep bu konuda demek ki sıçrama tahtası haline geldi. Gaziantep Basketbol, kendini kabul ettirdi ve burada oynayan oyuncularda prestijli oyuncular haline geldi.\"