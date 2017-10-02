(Görüntülü Haber) Gaziantepli muhtarlara Konya gezisi

Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen \'Gaziler Diyarından Aşıklar Diyarına Gaziantep Muhtarları ile Gönül Yolculuğu\' projesi kapsamında 300 muhtar, Konya\'yı gezdi. Cuma akşamı valilik binası önünden hareket eden otobüslere binen Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerine bağlı mahallelerin muhtarları, Konya\'ya doğru yola çıktı. Muhtarları, Vali Ali Yerlikaya, yolcu etti. Vali Yerlikaya, \"Ülkemizin her karışının ayrı bir güzelliği var. Bugün aşıklar diyarı, gönüllere hitap eden Mevlana diyarına yani benim memleketime gidiyorsunuz. Güzel ve faydalı bir gezi olmasını temenni ediyor, kazasız, belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Muhtarlarımıza yönelik projelerimiz bundan sonra da devam edecek\" dedi. Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde Konya\'ya ulaşan 7 otobüslük konvoy ilk olarak Sultan Selim Camisini ziyaret etti. Muhtarlar burada sabah namazını kıldıktan sonra, Mevlana Türbesi, Tebrizi Cami ve Türbesi, Minareli Medrese ve Karatay Medreseleri, Alaaddin Tepesini gezerek Konya tarih hakkında bilgiler aldı. Muhtarlar akşam saatlerinde ise, Mevlana Kültür Merkezindeki \'sema\' gösterimine katıldı. Gece Konya\'da konaklayan muhtarlar sabah saatlerinde, yola çıkarak tarihi Sille Köyü\'nü ve buradaki müzeleri gezerek, Mekke Krater gölü kenarında incelemelerde bulundular. Gezi sonunda akşam saatlerinde Gaziantep\'e geri dönen muhtarlar gezi programı için Vali Yerlikaya\'ya teşekkür etti. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz ise, \"Bize ülkemizdeki güzellikleri görme fırsatı veren Valimiz Ali Yerlikaya\'ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Yaptığı bu proje Türkiye\'ye örnek olmalı. Bize ev sahipliği yapan başka Konya valimiz, Konya Muhtarlar derneği başkanımıza ve emniyet ekiplerimize de ayrıca teşekkür ederim\" diye konuştu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk de, \"Valimiz himayesinde Gaziantep merkez Şahinbey ve Şehitkamil muhtarlarımızla beraber bir gönül yolculuğu yaptık. Bu yolculukta Konya\'nın türbelerini, tarihi yerlerini, müzelerini gezdik ve şimdi Gaziantep\'e dönüyoruz. Başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.