(Görüntülü Haber) Gaziantep'e şehit ateşi düştü (3)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



PKK\'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve dün gece şehit olan sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya’nın cenazesi, havayoluyla öğleden sonra memleketi Gaziantep\'e getirildi. Selimiye Mahallesi\'ndeki baba evine Türk bayrağına sarılı cenazesi son kez götürülen şehit Çetinkaya için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene Vali Vekili Halil Uyumaz, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şehidin belediye işçisi babası Mehmet, annesi Meliha, kardeşleri ve yakınları katıldı. Törene askeri üniforma giyip katılan şehidin erkek kardeşleri Bekir ve Ömer uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin tabutuna kapanıp ağlayan baba Mehmet ve oğullarını törene katılanlar güçlükle sakinleştirildi.



Şehit oğlunun tabutu başında zafer işareti yapan Mehmet Çetinkaya, \"Vatan sağ olsun. 3 oğlum vardı, biri şehit oldu. Geriye iki oğlum kaldı, onları da göndereceğim. Kahrolsun PKK\" diyerek ağıt yaktı.



Baba Mehmet Çetinkaya, cenaze namazı sonrası askerin taşıdığı tabutun önüne geçip bir süre omuz verdi.



Şehidin cenazesi İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık\'taki şehitlikte toprağa verildi. Vatani görevini tamamlayıp, 3 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan şehit İbrahim Halil Çetinkaya’nın 2\'si erkek 7 çocuklu ailenin üçüncüsü olduğu ve 5 gün sonra izne geleceği belirtildi.