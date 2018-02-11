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(Görüntülü Haber) Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın (24) acı haberi, Gaziantep'te oturan ailesine verildi

11 Şubat 2018 00:42

Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın (24) acı haberi, Gaziantep\'te oturan ailesine verildi. Afrin\'de devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın acı haberi, Gaziantep\'in İstiklal Mahallesi\'nde oturan bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan\'a verildi. Acı haberle yasa boğulan 2\'si kız 4 çocukları bulunan Sarıaslan çifti Hatay\'a giderken, evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, Türk bayrakları asılan eve akın etti. Ailenin ikinci büyük çocuğu ve bekar olduğu belirtilen Şehit Sarıaslan\'ın cenazesi, yarın Adıyaman\'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi\'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Taziye evine gelen Suvarlı Belde Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, şehidin Adıyaman\'ın Besni ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, \"Zannedersem 3 yıllık uzman çavuş. Tabi her vatan evladı gibi görevinde şehit oldu. Ailesi Hatay\'a gitti. Başka söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun\" dedi.

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