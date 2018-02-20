(Görüntülü Haber) Gaziantep Üniversitesi'nde 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek açıklaması

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için basın açıklaması yaptı. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, \"Afrin\'de bir operasyon yapıyoruz ve bu operasyon sadece Afrin için değildir\" dedi. Sağlık- Sen Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Şubesi, Hak-İş Gaziantep İl Başkanlığı ve Eğitim Bir-Sen Üniversite Temsilciliği üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için hastane önünde bir araya gelip, Türk bayrakları açarak, sloganlar attı. Grup adına basın açıklaması yapan Sağlık-Sen GAÜN Şube Başkanı Cuma Kerkez, harekata katılan Mehmetçik\'in yanında olduklarını söyledi. Harekatın, tüm terör unsurları yok edilinceye kadar sürdürülmesini istediklerini kaydeden Başkan Kerkez, şöyle konuştu: “Ülkemizin güney sınırında, emperyalist- siyonist Amerika’nın PKK artığı PYD- YPG denen eli kanlı terör örgütünü himaye ederek, hemen yanı başımızda sözde bir devletçik kurdurma çabasında olduğuna hepimiz şahidiz. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenlerin hüsrana uğradığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla terörle mücadele sürecinde büyük bir adım atıldı, içimizdeki bazı hain yapılar bu sürece darbe vurmak istediler. Ülkemiz, terör ve terör örgütleriyle bir mücadele içinde. Milletimiz bütün unsurlarıyla bu mücadelede devletinin yanında yer alıyor. Bu mücadelemiz, terör unsurları tamamıyla yok edilene kadar sürmelidir. Gerekirse canımızı, kanımızla ecdadımızın bu vatan topraklarını koruduğu gibi ülkemizi korumaya hazırız. Terör odaklarına karşı bu haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizle birliktedir. Dileğimiz, kahraman Mehmetçik\'imizin zaferi ve yuvalarına sağ salim dönmeleridir. \'Zeytin Dalı Harekatı\' sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olacağına inanıyoruz.\" \'BU OPERASYON, SADECE AFRİN İÇİN DEĞİLDİR\' Basın açıklamasına katılan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür ise Türkiye\'nin; din, dil, ırk ayrımı yapmadan her zaman ezilenlere destek olduğunu vurguladı. Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik harekatın tüm mağdurlar için başlatıldığını belirten Prof. Dr. Gür, şunları söyledi: \"Dil, din, ırk ayrımı yapmadan huzur ve barış içerisinde yaşandı. Bugün vatanımızda, Gaziantep başta olmak üzere bir ensar ruhuyla Suriye’den gelen kardeşlerimizin Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Ezidi olmasına bakmadık ve onların hepsine kucak açtık. Bizim için çünkü onların tek özelliği vardı. Mağdurdular, mazlumdular ve yardıma ihtiyaçları vardı. Bütün dünya sus pus olmuşken, bütün dünya oraya müstemleke olarak bakıp, orayı işgal etmek üzere gitmişken, biz yardım elimizi uzattık. 3 milyon 200 bin Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Gaziantep, Kilis bu konuda Şanlıurfa ile birlikte çok büyük bir vicdan muhasebesi yaptı ve bu insanlara harika bir kadirşinaslık oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın dik duruşuyla ordumuzun teçhizat, milli yerli donanımıyla ve kararlılığıyla Afrin’de bir operasyon yapıyoruz ve bu operasyon sadece Afrin için değildir. Aslına bakıldığında bütün dünya mağdurlarının başının dik olması için Türkiye’nin masaya vurduğu bir yumruktur.\"